Vodafone Neue 5G-Technik spart ein Drittel des Strombedarfs

Vodafone wird in Deutschland bei der 5G-Mobilfunkversorgung von ländlichen Gebieten eine neue Technik einführen, mit der bis zu 40 Prozent weniger Strom verbraucht wird. Dabei werden in der Schaltzentrale am Fuße einer Mobilfunkstation die Sender und Empfänger für unterschiedliche Flächenfrequenzen (900, 800 und 700 Megahertz) in einem System gebündelt, teilte der Telekommunikationsanbieter am Donnerstag in Düsseldorf mit. Technikpartner ist der schwedische Ausrüster Ericsson.