Bundesnetzagentur : Vodafone soll Bußgeld wegen unerlaubter Telefonwerbung bezahlen

Düsseldorf/Bonn Vodafone soll wegen unerlaubter Telefonwerbung 100.000 Euro zahlen. Einen entsprechenden Bußgeldbescheid gegen die Düsseldorfer Telekommunikationsfirma gab die Bundesnetzagentur nun bekannt.

In vielen Fällen hatten die Betroffenen den Angaben zufolge sogar ausdrücklich untersagt, angerufen zu werden - entweder taten sie dies bei der Kündigung oder bei einem Werbeanruf. An dieses Nein zur Werbung hielt sich Vodafone nach Erkenntnissen der Netzagentur aber nicht - in Einzelfällen monierten betroffene Bürger bis zu 30 weitere Anrufe oder Anrufversuche.