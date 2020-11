Düsseldorf : Vodafone macht Rückzieher bei Glasfaserprojekten

Düsseldorf Zeitweise machte Hannes Amtsreiter, der Chef von Vodafone Deutschland, den Eindruck, er wolle mit superschnellen Glasfaserleitungen wirklich Telekom und Co. angreifen. Jetzt rudert das Unternehmen zurück: Glasfaser soll vorrangig dazu dienen, die Kabel-TV-Anschlüsse zu versorgen, nicht für eine breite Digitaloffensive.

Strategiewechsel bei Vodafone: Nachdem Deutschlands zweitgrößter Telefonkonzern lange den Eindruck erweckt hatte, er wolle neben Mobilfunk und Kabel-TV-Netzen auch sehr stark in eigenständige Glasfasernetze bis hin zum Kunden investieren, geht es nun wieder in eine andere Richtung. Das geht aus einer internen Mail hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Laut dem Brief werden nun „keine neuen Gewerbegebiete in unsere Vorvermarktung“ aufgenommen. Beim Erschließen von Wohngebieten werde man nur noch „äußerst selektiv vorgehen“. Man wolle nur noch „jene Projekte angehen“, die „uns auch in der Erweiterung und Aufrüstung unseres Kabel Footprints helfen“ Im Klartext: Dort, wo Vodafone die hyperleistungsfähigen Glasfaser-Leitungen braucht, um Daten zu den lokalen Kabel-TV-Netzen zu transportieren, wird auf eigene Faust gebuddelt, aber neue Wohnblocks werden nur selten erschlossen.