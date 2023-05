Weniger Umsatz, weniger Ergebnis Internationaler Kahlschlag – Vodafone streicht weltweit Stellen

In Deutschland als wichtigster Landesgesellschaft von Vodafone ging der Serviceumsatz um 1,6 Prozent runter, das operative Ergebnis rutschte um 6,1 Prozent ab, in der ganzen Gruppe ging das Ergebnis um 1,3 Prozent runter, wogegen Telefonica Deutschland um fünf Prozent bei Umsatz und Ergebnis zulegte. Die Telekom kam auf ein Plus von rund zwei Prozent beim Umsatz. „Unsere Performance ist nicht gut genug“, sagt Vodafone-Leiterin Della Valle. „Um konsistent zu liefern, muss Vodafone sich ändern.“ Hauptgrund für den Abstieg sei, dass die Kunden längst nicht so zufrieden sind wie nötig. In ihrer Präsentation zeigte die Vorstandschefin, dass gerade die Kunden von Vodafone Deutschland seit 2017 deutlich unzufriedener wurden mit aktuell jedoch leichter Verbesserung.