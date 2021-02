Neuer 20-Milliarden-Konzern in Düsseldorf? : Vodafone-Ableger Vantage wagt im März den Börsengang

Düsseldorf Einer der größten Börsengänge eines NRW-Unternehmens soll noch im März starten: Der Vodafone-Ableger Vantage Towers könnte bis zu 20 Milliarden Euro einspülen. Arbeitnehmervertreter bei Vodafone sind nicht begeistert über das Abspalten des wichtigen Infrastrukturteils.

Angesichts der guten Stimmmung an den Kapitalmärkten soll der Düsseldorfer Vodafone-Ableger Vantage Towers schon im März an die Börse gehen. Das kündigte am Mittwoch Vivek Badrinath an, Vorstandschef von Vantage Towers. In dem Unternehmen sind die 82.000 Funktürme von Vodafone zusammengefasst, von denen 19.400 in Deutschland stehen. Der Sitz von Vantage ist in Düsseldorf – auch, weil die hiesige Vodafone Deutschland als größte Vodafone-Ländergesellschaft wichtigster Partner bei den Pachtverträgen der Funktürme ist.