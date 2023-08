In 15 Kilometern Höhe Virgin Galactic fliegt erstmals mit Touristen ins All

Virign Galactic will künftig einmal pro Monat Passagiere ins All bringen, aber nicht in eine Erdumlaufbahn. Seine Raumschiffe werden mit einem Flugzeug in 15 Kilometer Höhe geflogen, klinken aus, zünden ihre Raketentriebwerke und steigen auf gut 80 Kilometer. Dort erleben die Passagiere Stille, Schwerelosigkeit und einen Blick auf die Erde. Anschließend landen sie im Gleitflug.