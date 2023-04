Stahl-Gewerkschaft fordert weniger Arbeitsstunden Vier Tage Arbeit für vollen Lohn?

Düsseldorf · Der Verhandlungsführer der IG Metall, Knut Giesler, spricht sich für eine Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie aus. Doch kann die in Produktionsbetrieben funktionieren? Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen reagieren unterschiedlich.

05.04.2023, 19:27 Uhr

Knut Giesler von der IG Metall fordert weniger Arbeit für den gleichen Lohn in der Stahlbranche. Foto: dpa/David Young

Es ist eine Nachricht, die angesichts des Fachkräftemangels überrascht haben dürfte: Knut Giesler, Verhandlungsführer der Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), spricht sich für eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich in der Stahlindustrie aus. Das möchte er auch in der Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Stahl im November fordern. „Wir wollen eine echte Entlastung für die Beschäftigten erreichen, ohne dass sie deshalb weniger verdienen“, sagte er. Statt 35 Stunden pro Woche sollen es dann 32 Stunden sein.