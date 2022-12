Immobilien Viel Ärger um Verwalter Belvona

Der Mieterbund-Geschäftsführer spricht damit vielen Mietern aus der Seele die offenbar erfolglos versucht haben, Belvona zu kontaktieren. Offene Stromleitungen, Wasserschäden, mitunter monatelanger Heizungsausfall – die Liste der Mieterbeschwerden gegen das Unternehmen, das manchmal auch Eiggentümr, manchmal nur Verwalter der Wohnungen ist, erscheint lang. Auch an vielen Stellen in der Region (beispielsweise in Mönchengladbach, im Bergischen Land und in Moers) sind Mieter an die Öffentichkeit gegangen, die auf Zustände hinweisen, die aus ihrer Sicht unzumutbar sind. In Moers beispielsweise warten einige Mieter nach eigenen Aussagen seit Monaten auf die Reparatur ihrer Heizung, auch in Mönhengladbach klagen Betroffene über eine Heizanlage, die seit drei Monaten defekt sei. In Augustdorf (Kreis-Lippe) hätten die zuständigen Stadtwerke auf Antrag des Versorgers Eon die Versorgung mit Gas vorübergehend gestoppt, weil Belvona die Vorauszahlungen der Mieter nicht an den Energiekonzern weitergeleitet haben soll.