„New York Times“ berichtet : Models und Mitarbeiter werfen „Victoria’s Secret“-Chefetage sexuelle Belästigung vor

Los Angeles „Victoria’s Secret“ steht für sexy Unterwäsche, schöne Frauen und spektakuläre Modenschauen. Jetzt erheben Mitarbeiter Vorwürfe gegen die Führungsetage. Es geht um Sex, Macht und anzügliche Bemerkungen.

Das Model Andi Muise klagt in der „Times“ an, dass sie keine Aufträge des Unterwäsche-Giganten mehr erhalten habe, als sie auf die vermeintlichen Forderungen von Razek nicht eingegangen sei.

Auch der Name des verurteilten Sexualstaftäters Jeffrey Eppstein fällt im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Victoria’s Secret. Mindestens zwei Frauen haben Vorwürfe gegen Eppstein erhoben, er soll ein falsches Casting veranstaltet haben, um Frauen anzulocken. Dabei soll er sie angegriffen haben. Wexner, der Besitzer des Konzerns, soll die Aktionen von Epstein, der sich im Gefängnis in New York Selbstmord beging, geduldet haben. „Es fühlte sich an wie ein Casting für Prostituierte", erzählt eine Frau: „Ich dachte, ich bin in der Hölle.“