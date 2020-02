Vorwürfe gegen Manager : Offener Brief von „Victoria’s Secret“-Models – „Der Missbrauch wurde weggelacht“

Los Angeles „Victoria’s Secret“ steht für sexy Unterwäsche, schöne Frauen und spektakuläre Modenschauen. Nach einem Enthüllungsbericht über sexuelle Übergriffe durch die Führungsetage, haben 100 Models jetzt einen offenen Brief verfasst. Was sie fordern.

Der Unterwäsche-Konzern „Victoria’s Secret“ steht massiv in der Kritik. Zahlreiche Models haben von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch berichtet. Jetzt haben mehr als 100 Models Taten von Chef John Mehas gefordert. Es hätte sich gezeigt, dass „die Kultur der Frauenfeindlichkeit, des Mobbings und der Belästigung bei Victoria's Secret noch ungeheurer“ sei als bisher angenommen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief. Adressiert ist er an CEO John Mehas, er fordert Victoria's Secret dazu auf, die „Personen zu schützen, von denen es profitiert“. Bisher laufe das laut den Models ganz anders. Sie schreiben: „Der Missbrauch wurde weggelacht.“