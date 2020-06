Beteiligung an Investor : Vonovia steigt in niederländischen Immobilienmarkt ein

Der Schriftzug des Wohnungsunternehmens „Vonovia“ an der Firmenzentrale in Bochum. Foto: dpa/Marcel Kusch

Bochum Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia hat Anteile am niederländischen Immobilieninvestor Vesteda Residential Fund erworben. Welchen Preis das Unternehmen gezahlt hat, wurde nicht bekanntgegeben.

Mit einer Beteiligung von 2,6 Prozent mache man den ersten Schritt in den niederländischen Wohnimmobilienmarkt, teilte das Unternehmen am Freitag in Bochum mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Vesteda verfüge über ungefähr 27.000 Wohneinheiten im mittleren Preissegment in der Region Randstad, zu der auch Amsterdam und Rotterdam zählen, hieß es weiter.