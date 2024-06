Pannenflug im Januar Boeing soll keine Ermittlungsdetails mehr erfahren

Die US-Verkehrsbehörde NTSB straft den Flugzeugbauer Boeing wegen dessen Umgang mit den Ermittlungen zu einem aufsehenerregenden Pannenflug im Januar ab. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, durch die Veröffentlichung von Informationen über eine Untersuchung auf Bundesebene gegen Vorschriften verstoßen zu haben. Bei einem Flug der Alaska Airlines mit mehr als 170 Menschen an Bord hatte sich in einer Boeing 737-9 Max am 5. Januar über dem US-Staat Oregon ein Rumpfteil gelöst und war in der Luft herausgebrochen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.