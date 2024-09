Wirtschaftsweise Grimm zur Krise beim Autobauer „Der Staat sollte sich bei VW raushalten“

Grimm Nein. Es kann durchaus zur Werksschließungen kommen. Die Automobilindustrie ist in einem Strukturwandel. Mit der Produktion von Elektrofahrzeugen werden sich die Wertschöpfungsketten stark ändern. Sehr wahrscheinlich wird diese Transformation auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie betreffen. Nachdem man den Wandel zur Batteriemobilität lange hinaus schieben wollte, ist man nun ambitioniert auf diesen Zug aufgesprungen. Zugleich ändert sich aber auch das Produkt. Ein Auto ist heutzutage ein fahrender Computer und bei der Nutzung von Daten und der Digitalisierung der Mobilität haben andere Nationen die Nase vorn. Wo sich die deutsche Automobilindustrie in dieser Gemengelage positionieren kann, wird sich in Zukunft noch zeigen.