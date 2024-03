Sicherheitsrisiko bei Lastenrädern Babboe bereitet Rückruf auch in Deutschland vor

Update | Düsseldorf · Lastenräder von Babboe dürfen in den Niederlanden nicht mehr verkauft werden, ein Rückruf wird vorbereitet. Nun werden auch in Deutschland einige Modelle bald zurückgerufen. Wir sagen, was Kunden wissen müssen.

06.03.2024 , 18:19 Uhr