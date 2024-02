Sicherheitsrisiko bei Lastenrädern Gefährliche Rahmenbrüche – Verkaufsstopp von Babboe auch in Deutschland

Düsseldorf · Lastenräder von Babboe dürfen in den Niederlanden nicht mehr verkauft werden, ein Rückruf wird vorbereitet. In Deutschland wurde der Verkauf nun auch abgesagt. Was Kunden wissen müssen.

16.02.2024 , 14:35 Uhr

Die niederländischen Behörden warnen speziell vor Unfällen mit Kindern mit Babboe-Lastenrädern Foto: Hersteller/Petra Czyperek