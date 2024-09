Krisengewinner wollen Erlösabschöpfung nicht hinnehmen Krisengewinne der Stromerzeuger vor Gericht

Als Russland im Februar 2022 die Ukraine überfiel und einen bis heute dauernden Angriffskrieg startete, hatte das auch Auswirkungen auf Europas Energiemärkte. Die Preise, vor allem für Erdgas und Strom, schossen in die Höhe. Die Bundesregierung reagierte mit einem Bündel an Maßnahmen, über eine von ihnen wird nun vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Dabei handelt es sich um die so genannte Übergewinnsteuer - die Erlösabschöpfung bei Ökostromherstellern, die zu den Gewinnern der Energiekrise zählten.