Vierter „Warnstreik“ im ÖPNV Jetzt dreht Verdi völlig durch

Realen Sinn macht die Aktion nicht. Die Arbeitgeber wissen auch so, dass der Organisationsgrad im Nahverkehr hoch ist. Die Verhandlungen gehen am 11. März wie schon lange vereinbart in die dritte Runde. Es kann auch keine Rede davon sein, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Insgesamt bewegt sich Verdi so am Rande eines illegalen Streiks, weil die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht gewährleistet ist.