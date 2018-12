Weihnachtsgeschäft : Was Kunden jetzt über den Streik bei Amazon wissen müssen

Streikende Mitarbeiter gehen vor der Betriebsstätte des Online-Händlers Amazon. Foto: dpa/Peter Endig

Düsseldorf Inmitten des Weihnachtsgeschäfts hat die Gewerkschaft Verdi einen Streik beim US-Versandhändler Amazon angekündigt. Kunden sind verunsichert. Kommen die bestellten Päckchen noch rechtzeitig zum Fest an? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Maximilian Plück Von Jan Drebes und Maximilian Plück Autorendetails aufklappen ist Leiter der RP-Journalistenschule und Wirtschaftsredakteur. zum Autorenprofil

Wo wird gestreikt?

Nachdem in der vergangenen Woche bereits von Montag bis Donnerstag am Standort Rheinberg die Beschäftigten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen waren, ist Verdi zufolge für Montag und Dienstag die Belegschaft in Werne an der Reihe. Zudem war auch Amazon Leipzig von dem Ausstand betroffen. Dort soll allerdings bis Heiligabend gestreikt werden.

Welche Folgen hat der Streik für die Bestellungen?

Nach Angaben von Amazon: keine. An den Standorten Leipzig und Werne hätten in der Frühschicht am Montag weniger als 350 Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. „Wir sind gut auf Weihnachten vorbereitet. Der Streik hat keinen Einfluss auf die Einhaltung unseres Lieferversprechens, denn die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet normal.“ Deutschlandweit unterstützten mehrere tausend Weihnachtsaushilfen den Konzern bei der Bewältigung des Weihnachtsgeschäftes.

Bis wann müssen Kunden bestellen, um noch rechtzeitig an ihre Geschenke zu kommen?

„Wer bis Freitag vor Heiligabend bestellt, bekommt auf jeden Fall seine Lieferung“, erklärte eine Amazon-Sprecherin. „Eventuell klappt es auch noch später. Auskünfte zu Lieferzeiten sind beim jeweiligen Produkt auf der Internetseite hinterlegt.“

Worum geht es bei der Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft?



Weihnachtsgeschäft betroffen : Streik bei Amazon bis Heiligabend

zurück

weiter

Verdi sieht in Amazon einen klassischen Händler und möchte deshalb einen Tarifvertrag wie im Einzelhandel durchsetzen. Amazon sträubt sich dagegen und fühlt sich der Logistikbranche zugehörig, in der niedrigere Löhne gezahlt werden. Der Streit schwelt schon seit Jahren. Diesmal entzündete er sich am Weihnachtsgeld. Die Landesbezirksfachbereichsleiterin für den Handel in NRW, Silke Zimmer, erläutert: „Nach den Tarifverträgen des Einzelhandels steht den Kollegen in der Branche ein Weihnachtsgeld in Höhe von 62,5 Prozent des individuellen Monatsentgelts zu.“ Bei einem Picker oder Packer bei Amazon wären das derzeit laut Verdi 1436,25 Euro. Bei Amazon würden allerdings nur 400 bis 600 Euro gezahlt. „Und das auch erst seitdem wir streiken“, sagt Zimmer. „Bei dem Umsatz, den Amazon in der Weihnachtszeit auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen erwirtschaftet, ist dies durch nichts zu rechtfertigen.“

Was sagt Amazon zu den Vorwürfen?

„Wir bezahlen in unseren Logistikzentren am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich ist“, so die Amazon-Sprecherin. In Deutschland beginnen die Mitarbeiter dem Konzern zufolge mit einem Lohn von umgerechnet mindestens 10,78 Euro brutto pro Stunde. Nach 24 Monaten sind es im Durchschnitt 2397 Euro brutto im Monat, inklusive zusätzlicher Leistungen wie leistungsbezogener Boni. Hinzu kommen Überstundenzuschlag, Aktien und weitere Zusatzleistungen. Ebenfalls ein Weihnachtsgeld von 400 Euro.

Wird sich Verdi durchsetzen?

Das hängt davon ab, wie viele Menschen die Gewerkschaft mobilisieren kann. Der Streik bei dem US-Versandhändler dauert nun schon mehrere Jahre lang. Verdi-Chef Frank Bsirske hatte im Sommer im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt: „Wir kommen Schritt für Schritt voran. In mehreren Lagern haben wir inzwischen Organisationsgrade von mehr als 50 Prozent.“ Zudem sei die Gewerkschaft immer stärker international vernetzt. „Das Management sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass es einfacher mit uns wird. Im Gegenteil“, hatte Bsirske gesagt.

Wie steht die Politik zu dem Warnstreik?