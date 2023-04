Drei Bundesländer Verdi ruft zu Warnstreiks in 19 Galeria-Filialen auf

In 19 Filialen des insolventen Kaufhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof hat die Gewerkschaft Verdi am Samstag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In Hamburg wurden alle fünf Warenhäuser bestreikt, in Baden-Württemberg sechs und in Hessen acht, wie die Landesbezirke von Verdi mitteilten. Die Häuser werden nach Einschätzung von Verdi aber öffnen können, wenn auch mit Einschränkungen in den Abteilungen.