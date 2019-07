Verdi ruft zum Ausstand auf : Mitarbeiter streiken in sieben Amazon-Zentren

Winsen Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Wochenstart zum deutschlandweiten Ausstand aufgerufen. Am Montag beteiligte sich auch Greenpeace mit einer Kletteraktion daran, um gegen die Vernichtung von Retourenware zu protestieren.

Beim Online-Händler Amazon hat es am Montag erneut Streiks in den deutschen Versandzentren gegeben. Im niedersächsischen Winsen (Luhe) protestierte Greenpeace mit einer Kletteraktion gegen die Vernichtung zurückgesandter neuer Waren. An dem Ausstand beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi in der Frühschicht bundesweit mehr als 2000 Beschäftigte. Betroffen seien die sieben Amazon-Standorte in Werne und Rheinberg (Nordrhein-Westfalen), Leipzig, Graben (Bayern), Koblenz sowie zwei in Bad Hersfeld (Hessen). Amazon sprach hingegen von einer geringen Beteiligung. Es gebe auch keinerlei Auswirkungen auf den operativen Betrieb, betonte ein Sprecher. Amazon zahle in seinen deutschen Logistikzentren Löhne am oberen Ende dessen, was sonst für vergleichbare Tätigkeiten gezahlt werde.