Hilfslieferungen in die Türkei und Syrien ausgenommen Verdi kündigt Flughafen-Streik am Freitag an

Für Flugpassagiere dürfte der 17. Februar kein angenehmer Tag werden: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten an allen deutschen Airports zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Er soll am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht zu Samstag enden. In Nordrhein-Westfalen ist nur der Flughafen in Dortmund mit 345 Mitarbeitern betroffen. Wie viele von ihnen streiken werden, könne man nicht absehen, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage. „Grundsätzlich ist mit Einschränkungen im Flugbetrieb zu rechnen – das können Verspätungen, Starts und Landungen an anderen Flughäfen und Flugausfälle sein“, heißt es weiter. Genauso sieht es auch in Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg, Hannover und Bremen aus. Der Airport in München wird seinen Passagierbetrieb am Freitag komplett einstellen, teilte er bereits Mittwoch mit.