Porsche-Einstieg im Gespräch Varta will sich radikal sanieren

Das Unternehmen aus Ellwangen kündigte am Sonntag an, beim zuständigen Amtsgericht Stuttgart in Kürze ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) anzumelden. Varta lägen zurzeit zwei Vorschläge für eine Kapitalspritze und einen Schuldenschnitt auf dem Tisch - eine vom bisherigen Großaktionär Michael Tojner und dem Sportwagenbauer Porsche, eine von den Gläubigern. Welche davon zum Tragen komme, sei offen, sagte Vorstandschef Michael Ostermann der Nachrichtenagentur Reuters. „Am Ende ist mir wichtig, dass wir eine gute Lösung für die Varta haben.“ Die bisherigen Aktionäre - abgesehen von Tojner - würden in beiden Fällen leer ausgehen.