Restaurantkette : Vapianos Bilanz ist rot wie Pastasauce

Zu schnell expandiert, zu lange Wartezeiten, weniger Gäste: Die Kölner Restaurantkette hat 2018 einen Verlust von 101 Millionen Euro gemacht. Nun will der neue Vapiano-Chef wieder kleine Brötchen backen.

Auf die Bilanz muss man bei Vapiano noch länger warten als auf das Essen: Mehrfach hatte die Restaurantkette die Veröffentlichung verschoben, nun war es so weit. Doch die Bilanz ist rot wie Pasta-Sauce. 2018 machte die Kölner Kette unterm Strich einen Verlust von 101 Millionen Euro, mehr als drei mal so viel wie im Vorjahr. Und das bei einem Umsatz von 372 Millionen Euro. So schnell wird Vapiano die roten Zahlen auch nicht verlassen: Erst 2021 erwartet der Vorstand wieder einen Gewinn. „Das vergangene Jahr war ein sehr enttäuschendes Jahr. Die bisherige, stark auf Expansion ausgerichtete Strategie hat nicht den erwünschten Erfolg erzielt“, räumte Cornelius Everke, seit Dezember Vapiano-Chef, ein.

Unternehmen Vapiano (von ital. „va piano“, langsam angehen lassen) wurde 2002 in Hamburg gegründet. 2017 ging die Vapiano SE an die Börse.

Nun will Vapiano mit einer neuen Strategie das Ruder herumreißen: „Die Wartezeit soll insbesondere in der Mittagszeit reduziert und gleichzeitig die Atmosphäre in den Abendstunden durch entsprechende Vermarktungsmaßnahmen gesteigert werden“, kündigte Vapiano an. Zudem soll das Tempo der Neueröffnungen gesenkt werden. „Wir werden uns in den kommenden Jahren verstärkt auf unsere Profitabilität und vor allem auf unsere Kernmärkte konzentrieren“, versprach Everke. Die Kernmärkte sind unter anderem Deutschland, Österreich und Frankreich.