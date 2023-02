Vaillant in Remscheid Chef und Azubi zusammen im Großraumbüro

In den 2019 fertiggestellten neuen Bürogebäuden am Standort Remscheid entwickelte das Unternehmen eine besondere Vision – und setzte sie um. „Wir haben Großraumbüros eingerichtet, in denen Mitarbeiter tageweise oder auch halbtags Büroplätze buchen können – und zwar alle – von unseren Topmanagern bis zu den Sachbearbeitern. Auf diesem Weg sitzen zum Beispiel Chef und Auszubildender nebeneinander und bekommen einen Einblick in den jeweiligen beruflichen Alltag des anderen und stärken so das gegenseitige Verständnis füreinander“, berichtet Unternehmenssprecher Jens Wichtermann. Es gäbe plötzlich Berührungspunkte zwischen Abteilungen, die sich sonst nie begegnen würden. Hierarchien sind auch optisch nicht mehr zu erkennen, da auch Mitarbeiter der Führungsetagen intern zunehmend legerer herumlaufen würden. „Das gilt natürlich nicht für externe Zusammentreffen, dort gilt nach wie vor Anzug- und Krawattenpflicht“, fügt Personalchef Gehrke augenzwinkernd an.