Heizungsfirma Vaillant „Keiner muss eine funktionierende Gasheizung ausbauen“

Schiedeck In Remscheid stellen wir weiter Wärmepumpen und Gasheizungen her, insgesamt über eine halbe Million Geräte pro Jahr. Neben unserer Zentrale ist hier auch unser neues Entwicklungs- und Testzentrum, in dem von unseren Ingenieuren und Experten Wärmepumpen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und technischen Standards entwickelt und sorgfältig getestet werden. Zusätzlich wird hier am Hauptsitz des Unternehmens eine hochmoderne Fabrik für Elektronikkomponenten aufgebaut, die nächstes Jahr in Betrieb gehen wird. Von hier aus werden zukünftig alle Vaillant Standorte weltweit mit Elektronikbaugruppen beliefert.