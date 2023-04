Chef des Heizungsbauers Vaillant „Keiner muss eine funktionierende Gasheizung ausbauen“

Beim Gang durch den Testcenter des Heizungsherstellers Vaillant betreten wir eine Halle, deren Wände aus Hunderten Pylonen bestehen. Hier werden Wärmepumpen auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit untersucht. Damit wird sichergestellt, dass sie keine Radiowellen aussenden, die zum Beispiel den Fernseh- oder Handyempfang beeinträchtigen. In einer weiteren Testhalle werden Wärmepumpen von allen Seiten mit Duschköpfen intensiv beregnet. In Klimakammern wird der Betrieb von Wärmepumpen bei Temperaturen von unter minus 20 Grad getestet. In Remscheid treffen wir Norbert Schiedeck, den Vorsitzenden der Geschäftsführung.