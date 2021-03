Umstrittene Ostsee-Gaspipeline : USA drohen mit neuen Sanktionen wegen Nord Stream 2

Washington Die US-Regierung hat Unternehmen zum Ausstieg aus dem Bau der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline aufgefordert. Die USA laufen Sturm gegen das Projekt, weil sie eine zu große Abhängigkeit von Russland befürchten.

US-Außenminister Antony Blinken teilte am Donnerstag mit: „Das Ministerium bekräftigt seine Warnung, dass jedes Unternehmen, das an der Nord-Stream-2-Pipeline beteiligt ist, US-Sanktionen riskiert und die Arbeit an der Pipeline sofort einstellen sollte.“ Man verfolge die Bemühungen zur Fertigstellung des Projekts und werte Informationen über Firmen aus, „die daran beteiligt zu sein scheinen“.