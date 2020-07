Nach Facebook : Auch Google investiert in Indiens Digitalplattform Jio

Neu-Delhi Der US-Technologiekonzern Google zieht mit Facebook gleich und investiert ebenfalls Milliarden Dollar in die Digitalsparte des indischen Konglomerats Reliance Industries. Das Unternehmen möchte ein neues Smartphone entwickeln und in Indien auf den Markt bringen.

Um den über Jahre angehäuften Schuldenberg abzutragen, hatte sich Reliance auf die Suche nach Investoren gemacht und war vor allem in den USA fündig geworden. Neben Google und Facebook beteiligten sich unter anderen auch Intel und Qualcomm an der Digitaltochter. Insgesamt wurde inzwischen ein Drittel an Jio Platforms für rund 20 Milliarden Dollar verkauft. Jio und Google wollen nun gemeinsam ein günstiges „4G- oder auch 5G-Smartphone“ in Indien auf den Markt bringen. Erst kürzlich hatte Google angekündigt, rund zehn Milliarden Dollar in Indien zu investieren.