US-Justiz bestätigt Milliarden-Vergleich mit Royal Bank of Scotland

Eine Frau läuft in London an einem Schild mit dem Logo der Royal Bank of Scotland vorbei. Foto: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Washington Die Royal Bank of Scotland ist bei einem Vergleich mit dem amerikanischen Justizministerium noch relativ glimpflich davongekommen. Die Bank hatte vor der Finanzkrise dubiose Hypothekengeschäfte abgeschlossen.

Der 4,9 Milliarden Dollar (4,3 Mrd. Euro) schwere Vergleich zwischen der Royal Bank of Scotland (RBS) und dem US-Justizministerium wegen fauler Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise ist endgültig in trockenen Tüchern. Das bestätigte das Ministerium am Dienstag in Washington. Das britische Geldhaus hatte die Einigung mit der US-Regierung, die letztlich deutlich günstiger ausgefallen war als von vielen Experten erwartet, bereits im Mai verkündet und schon im zweiten Quartal in seiner Bilanz verbucht.