US-Finanzminister Steven Mnuchin: USA verzichten vorerst auf Strafzölle für Autos

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat bestätigt, dass die USA während der vereinbarten Handelsgespräche mit der EU von den angedrohten Zöllen auf importierte Autos absehen wollen.

Während die Verhandlungen liefen, werde es keine neuen Zölle geben, sagte Mnuchin am Donnerstag in einem Interview des Senders CNBC. US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatten sich am Mittwoch überraschend auf einen konkreten Plan zur Beilegung des Handelskonflikts geeinigt. Sie wollen nun Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen.