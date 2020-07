Gutes Ergebnis trotz Corona-Krise : Tesla schafft vierten Quartalsgewinn in Folge

Tesla schafft vierten Quartalsgewinn in Folge

Palo Alto Der US-Elektroautobauer verzeichnet im zweiten Quartal einen Überschuss von 104 Millionen Dollar. Mit dem Ergebnis nimmt Tesla eine wichtige Hürde: Der Konzern von Elon Musk könnte jetzt in den renommierten Aktienindex S&P-500 aufgenommen werden.

Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie hat der US-Elektroautobauer Tesla einen weiteren Quartalsgewinn erzielt. Unterm Strich stand in den drei Monaten bis Ende Juni ein Überschuss von 104 Millionen Dollar (90 Millionen Euro). Das teilte der Konzern des Tech-Milliardärs Elon Musk nach US-Börsenschluss in Palo Alto mit.

Tesla erreichte mit dem erneuten Plus einen wichtigen Meilenstein - erstmals seit Gründung im Jahr 2003 schrieb die Firma über zwölf Monate hinweg schwarze Zahlen. Angesichts von Produktionsausfällen und Absatzeinbußen in der Corona-Krise ist dies ein besonders großer Erfolg, auch wenn die Erlöse im Jahresvergleich insgesamt um rund fünf Prozent auf 6,0 Milliarden Dollar zurückgingen.

Es ist das erste Mal, dass Tesla vier Quartale in Folge ein Plus verzeichnet. Das ist ein Kriterium für die Aufnahme in den renommierten Aktienindex S&P-500. Ob dies auch geschieht, war zunächst unklar. Eine Sprecherin von S&P Dow Jones Indices hatte vor der Veröffentlichung der Zahlen eine Stellungnahme abgelehnt. Über die Aufnahme entscheidet ein Komitee, einen festen Zeitplan gibt es nicht.