Entschädigung für Augustiner-Wirt : Urteil lässt NRW-Gastronomen hoffen

Geschlossener Biergarten. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Muss die Betriebsschließungs-Versicherung auch in der Corona-Krise zahlen? Das Landgericht München sagt ja und verurteilt die Versicherungskammer Bayern zur Zahlung von gut einer Million Euro an den Wirt des Augustiner-Biergartens. Das hat auch in NRW Folgen.

Auf dieses Urteil haben Gastronomen und Hotelliers gewartet: Die Versicherungskammer Bayern muss an den Betreiber des Münchner Augustiner-Kellers gut eine Million Euro zahlen. Der Gastwirt hatte den Betrieb während des Corona-Lockdowns schließen müssen und fordert nun Leistungen aus seiner Betriebsschließungs-Versicherung (BSV). Zu recht, entschied das Landgericht München (Az: 12 O 5895/20, 1.10.2020). Die Assekuranz will nun prüfen, ob sie in die Berufung geht.

Der Fall hat bundesweite Bedeutung. Denn viele Versicherer verweigern Kunden, die ihre Gaststätten im Corona-Lockdown schließen mussten, die Leistungen aus der BSV. Nur wenige zahlen ohne Widerspruch. Dazu gehört die Barmenia, die Basler, der HDI, der Münchener Verein und die Signal Iduna. „Wir haben schon für 1750 Unternehmen insgesamt 29,4 Millionen Euro geleistet“, bestätigt ein Sprecher der Signal Iduna aus Dortmund. Weitere 364 Fälle würden aktuell entschädigt. Der HDI aus Hannover hat für 2100 Fälle bereits 54,2 Millionen Euro gezahlt.

„Die Chancen, sich gegen unwillige Assekuranzen zu wehren, sind mit dem Urteil deutlich besser geworden. Das ist eine wegweisende Entscheidung“, urteilt der Anwalt für Versicherungsrecht, Marc Herzog. So sei unstrittig, dass allgemeine behördliche Anordnungen zu Betriebsschließungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes vom Versicherungsschutz umfasst werden.

Auch in Nordrhein-Westfalen kämpfen Tausende Unternehmer um ihr Recht. So vertritt allein die Düsseldorfer Anwaltskanzlei Wilhelm rund 1000 Gastronomen und Hoteliers. Auf Kompromisse wollen sich die meisten nicht einlassen. „Wir haben viele Policen noch im Februar und März schon mit Blick auf Corona abgeschlossen. Daher verlangen meine Kunden nun ihr Geld“, sagt Versicherungsmakler Ulrich Hähnel aus Mühlheim an der Ruhr. 90 Prozent seiner rund 80 Kunden würden gegen die Versicherer klagen.

Die vielen Hardliner der Assekuranzen bieten meist eine Kulanzleistung von 15 Prozent des vereinbarten Tagessatzes an, und das nur für einen Zeitraum von 30 Tagen. „Das sind für zwei Drittel meiner Kunden, die 60 Tage Schutz haben, also nur 7,5 Prozent“, so Hähnel. Damit solle sich keiner abspeisen lassen. Bei dem Versicherungsmakler, der neben Gastronomen auch Fitnesscenter versichert hat, geht es je nach Betrieb um 100.000 bis 600.000 Euro.

Auch nach Meinung von Anwalt Mark Wilhelm hat das Urteil Breitenwirkung: „Das Gericht hat nun deutlich gemacht, dass Listen mit Krankheiten oder Erregern den Versicherungsschutz nicht wirksam einschränken.“ Für den Versicherungsnehmer sei nicht erkennbar, ob sich ein Katalog von versicherten Krankheiten vom Infektionsschutzgesetz unterscheidet und somit Deckungslücken entstehen. Das Gericht stellte klar, dass solche Listen in den Versicherungsbedingungen intransparent sind. Zudem stellen die Richter fest, dass staatliche Leistungen auf die Entschädigung nicht angerechnet werden dürfen. Die Versicherungsleistung stehe dem Gastronom in voller Höhe zu. Deutlich macht das Landgericht auch, dass ein Außer-Haus-Verkauf, wenn er nur ein untergeordnetes Mitnahmegeschäft ist, keine unternehmerische Alternative darstellt.

Info Der Fall Christian Vogler ist Betreiber des „Augustinerkellers“, einer der größten Biergärten in München. Nächster Fall Das Landgericht hat auch im Streit zwischen dem Betreiber des „Nockherberg" und der Allianz erkennen lassen, dass der Wirt Recht hat. Ein Urteil soll am 22. Oktober fallen.