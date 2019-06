Haft angetreten : Unternehmersohn Lars Schlecker sitzt im Gefängnis

Lars Schlecker verlässt nach dem Urteil das Landgericht in Stuttgart. Foto: dpa/Sina Schuldt

Stuttgart Der wegen Untreue, vorsätzlichen Bankrotts und vorsätzlicher Insolvenzverschleppung verurteilte Sohn von Anton Schlecker sitzt im Gefängnis. Schwester Meike ist noch auf freiem Fuß.

Er habe vor kurzem seine Haft angetreten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch. Angaben, in welcher Justizvollzugsanstalt Schlecker sitzt, machte der Sprecher nicht. Nach dem rechtskräftigen Urteil muss er zwei Jahre und sieben Monate in Haft.