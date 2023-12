Scharfe Chips sind zu scharf Unternehmen mit Sitz in NRW ruft „Hot Chip Challenge“ zurück

Die Verpackung der „Hot Chip Challenge“ in der Form eines Sarges enthält einen einzigen extrem scharfen Tortillachip - sowie Latexhandschuhe zum Anfassen. Vor allem im Internet sind die „Hot Chips“ wegen ihrer Schärfe ein Phänomen, das sich per Videos in den sozialen Medien ausbreitet. Das Produkt wird als „Herausforderung für die Mutigsten“ beworben. Dank einer besonderen Gewürzmischung handle es sich um die schärfsten Chips der Welt.