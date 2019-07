Unkrautvernichter : Österreich verbietet Glyphosat

Mitglieder von Greenpeace demonstrieren vor Beginn der Sitzung des Nationalrates in Wien für ein Totalverbot des Unkrautvernichters Glyphosat. Foto: dpa/Roland Schlager

Österreich prescht voran: Es verbietet den Unkrautvernichter, der in der EU noch bis 2022 erlaubt ist. Bayer hält das für europarechtswidrig. Die Bayer-Aktie gibt leicht nach.

Schlechte Nachricht für Bayer: Der Unkrautvernichter Glyphosat darf künftig in Österreich nicht mehr verwendet werden. Das beschloss das Parlament, der Nationalrat, am Dienstag. Österreich ist damit das erste Land in der EU, das das Mittel komplett verbietet. Der im Nationalrat von den Sozialdemokraten (SPÖ) eingebrachte Antrag für ein Totalverbot wurde von der FPÖ unterstützt. Österreich wird derzeit von einer Übergangsregierung geführt, im Nationarat entscheiden wechselnde Mehrheiten. „Die wissenschaftlichen Beweise für eine krebserregende Wirkung des Pflanzengifts mehren sich“, begründete SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner den Antrag. Bedenken wurden genährt, als die Weltgesundheitsorganisation Glyphosat 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ einstufte.