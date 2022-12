Neue Wendung Uniper muss Kraftwerk Datteln verkaufen

Weiter fordert die EU-Kommission, dass Uniper seine 84-prozentige Beteiligung am russischen Unipro-Geschäft (5000 Mitarbeiter) verkaufen soll, was der Konzern ohnehin geplant, wegen des russischen Angriffskrieg aber auf Eis gelegt hat. Uniper muss zudem das deutsche Fernwärmegeschäft, Beteiligungen an den Pipelines Opal und BBL, das Stromgeschäft in Nordamerika und weitere kleine Geschäfte verkaufen.