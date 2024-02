Düsseldorfer Energiekonzern Uniper macht sich mit Milliardengewinn hübsch

„Uniper hat seine finanzielle Stabilität innerhalb kurzer Zeit zurückgewonnen“, freut sich Michael Lewis. Nun richte man den Konzern konsequent auf die Zukunft aus: „Wir werden rund acht Milliarden Euro bis 2030 in Unipers grüne Transformation investieren.“ Uniper würde gerne in neue Gaskraftwerke investieren, die Deutschland dringend braucht. Wie andere Versorger wartet man auf Details zur Kraftwerks-Strategie, die Robert Habeck bisher nur in Umrissen skizziert hat.