Demonstration in Düsseldorf : Scharfe Kritik an Uniper wegen Gaskäufen aus Russland

Ukrainer demonstrieren vor dem Uniper-Gebäude im Düssledorfer Medienhafen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Weil der Energiekonzern Uniper weiter auf Gas aus Moskau setzt, demonstrierten zahlreiche Menschen vor seiner Düsseldorfer Zentrale. Derweil bleibt die Rettung des Unternehmens schwierig.

Vor der Zentrale des Düsseldorfer Energieriesen Uniper demonstrierten am Donnerstag viele Menschen aus der Ukraine dagegen, dass der Konzern weiterhin Gas aus Russland kaufen will beziehungsweise seit dem Kriegsanfang am 24. Februar weiter kauft. Organisator war der ukranische Energiekonzern DTEK. „Euer Gas ist unser Blut“, hieß es auf einem Transparent. Das für Moskaus Gas überwiesene Geld helfe, den Überfall auf ihr Land zu finanzieren. „Billigg gekauft, teuer bezahlt“, hieß es, nämlich mit dem Leben der Ukrainer. Und: „Russland nutzt das Geld, um Menschen in der Ukraine zu ermorden.“ Würde man alle 2022 erwarteten Zahlungen für russisches Gas, Öl und Kohle aus dem Westen addieren, kämen 320 Milliarden Euro zusammen, hieß es in einer Erklärung. Das sei genügend, um zehntausende Panzer und Raketen zu bezahlen.

Die Kundgebung zeigt, wie sehr die Eon-Abspaltung Uniper im Kreuzfeuer der Diskussion steht. Bundesweit bereiten sich Stadtwerke und Firmen darauf vor, dass Gas knapp werden könnte, weil der russissche Gaskonzern Gazprom dauerhaft die Lieferungen an Uniper einstellen könnte, wenn die Wartung der Pipeline Nordstream 1 beendet ist. Die Bundesregierung plant den Einstieg bei Uniper, um den Konzern zu retten, doch es gibt Streit. Vorstand und Betriebsrat von Uniper hätten gerne, dass der Bund die Mehrheit am ganzen Unternehmen kauft. Der finnische Staatskonzern Fortum schlägt als Mehrheitseigner von Uniper dagegen vor, dass der deutsche Staat das Gasgeschäft herausschneidet und rettet, doch Kohlekraftwerke und auch andere Teile wie das neue Wasserstoffgeschäft würden bleiben. „Das wäre Rosinenpicken“, meint Uniper-Betriebsratschef Harald Seegatz, „im Interesse der Belegschaft sollte Uniper eine Einheit bleiben.“ Anders sieht dies der Wirtschaftsprofessor Ferdinand Dudenhöffer: „Ich kann Fortum verstehen. Das Gasgeschäft ist hochdefizitär wegen der politischen Lage. Insofern klingt es schlüssig, dass diese Sparte abgespalten wird.“ Er ergänzt: „Eventuell ist es besser für die Belegschaft in den anderen Teilen des Konzerns, wenn die nicht den Gasbereich stützen müssen.“

Info Uniper ist eine Abspaltung von Eon Herkunft Uniper entstand 2016, als Eon die Stromerzeugung mit Kohle und Gas abspaltete. Auch Beteiligungen an Kernkraftwerken in Schweden und Wasserkraftwerken gehören dazu.



Gas Die frühere Ruhrgas wurde zuerst Teil von Eon, dann Teil von Uniper. Milliardenverluste entstehen, weil zugesagtes billiges Gas aus Russland ausbleibt und durch teure Zukäufe ersetzt wird.

Jedenfalls ist die Lage katastrophal. „Wir müssen sehr schnell eine Lösung finden. Wir reden über einige Tage, höchstens einige Wochen“, sagte die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen am Donnerstag in Berlin, als sie mit Vertretern der Bundesregierung Gespräche wegen Uniper aufnahm.

Dabei liegt die Verantwortung für den Gaskauf in Russland nicht bei Uniper allein. „Wir müssen langjährige Lieferverträge mit Stadtwerken und anderen Kunden erfüllen“, sagt Betriebsratschef Seegatz. „Wenn die Politik wegen des Krieges einen Boykott von russischem Gas will, dann hätte sie dies erzwingen können, aber wir können so etwas nicht auf eigene Faust festlegen.“ Ähnlich sieht dies Klaus Kocks, der als Ex-Kommunikationschef der früheren Ruhrgas die Szene gut kennt: „Die Demonstration müsste in Berlin und nicht in Düsseldorf stattfinden. Denn die Entscheidung weiter Gas aus Russland zu beziehen, traf ja die Bundesregierung.“ Er ergänzt, wo die Probleme liegen: „Ruhrgas hat früher viele Jahre lang gezielt ein Gleichgewicht bei Gaslieferungen zwischen Norwegen, den Niederlanden und Russland angestrebt. Es war die Erbsünde der deutschen Energiepolitik, dass diese Gleichgewichtspolitik unter Kanzler Schröder und seiner Nachfolgerin Merkel aufgegeben wurde und man sich immer abhängiger von Gazprom gemacht hat.“

Unipers Aktienkurs ist seit Januar um mehr als 75 Prozent eingebrochen. Der Konzern hatte einen Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro für die geplante neue Gaspipeline Nordstream 2 gegeben – das Geld ist weg, Nordstream 2 ist tot. Die Düsseldorfer sind an russischen Kohlekraftwerken beteiligt – nun ist der Ausstieg beschlossene Sache. Bis Jahresende könnten die Verluste bei zehn Milliarden Euro liegen, weil Uniper ausbleibende Gaslieferungen aus Russland ausgleichen muss, indem teuer Gas auf dem Spotmarkt eingekauft wird, um die lang laufenden Verträge mit Stadtwerken und Firmen bedienen zu können. „Die Situation ist nicht mehr lange tragbar“, so Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach.