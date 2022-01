Energiemarkt in Aufruhr : Uniper sichert sich Staatshilfe

Energiemarkt in Aufruhr

Uniper hat seinen Sitz in Düsseldorf. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Der Energiemarkt ist in Aufruhr: Nun greift Uniper auf staatliche Förderung zurück, um sich gegen Preissprünge abzusichern. Den eigenen Kreditrahmen hat der Düsseldorfer Konzern bereits ausgeschöpft.

Der Energiemarkt ist in Aufruhr, vor allem die Gaspreise schießen durch die Decke. Das trifft nun auch den größten Gashändler in Deutschland: Uniper muss wegen der Preisexplosion bei Strom und Gas den Finanzierungsrahmen zur Absicherung seiner Geschäfte um bis zu fast zwölf Milliarden Euro ausweiten. Um das stemmen zu können, greift der Düsseldorfer Konzern jetzt auf die Hilfe der staatlichen Förderbank KfW zurück.

„Am 4. Januar hat Uniper eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro mit der KfW-Bank vereinbart, deren Laufzeit am 30. April endet. Die Kreditfazilität wurde bislang nicht gezogen, es handelt sich vielmehr um eine Absicherungsmaßnahme für den Fall extremer Marktentwicklungen in der Zukunft“, teilte Uniper mit. Energie-Großhändler wie Uniper sind verpflichtet, Sicherungsleistungen für ihre Geschäfte (Commodity-Geschäfte) bereitzustellen, die Höhe der als Sicherung hinterlegten Summe hängt vom Preisniveau ab, und das hat sich gegenüber dem Vorjahr vervielfacht.