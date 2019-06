Papier aus dem Umweltministerium : Alte NRW-Meiler sollen bis 2023 vom Netz gehen

Berlin Das Bundesumweltministerium fordert in einem Papier das frühe Abschalten rheinischer Braunkohle-Blöcke. Ressortchefin Schulze erhöht damit den Druck auf Wirtschaftsminister Altmaier.

Um die deutschen Klimaziele bis 2030 zu erreichen, verlangt das Bundesumweltministerium mehr Anstrengungen in der Energiepolitik. In einem für Ressortchefin Svenja Schulze (SPD) verfassten Papier, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es zum Ausstieg aus der Kohleverstromung: „Jetzt gilt es für die Betreiber, die Regionen und die Menschen vor Ort, schnell Planungssicherheit herzustellen.“ Unter dem Titel „Handlungsoptionen für mehr Klimaschutz im Energiesektor“ wird ein rasches Ende alter Meiler gefordert: „Die Gespräche mit den Kraftwerksbetreibern sollen darauf abzielen, in einem ersten Schritt bis 2023 die ältesten Braunkohle-Kraftwerksblöcke im Rheinischen Revier stillzulegen.“

Die Kohlekommission hatte bereits einen ähnlichen Fahrplan vorgeschlagen. So sollen bis 2023 (neben der ohnehin geplanten Sicherheitsreserve) drei Gigawatt an Braunkohle-Kapazität stillgelegt werden. Es wurde verabredet, dass dies vor allem im rheinischen Revier erfolgen soll. Die ostdeutschen Braunkohle-Kraftwerke sind später dran. Doch die konkrete Umsetzung durch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) steht noch aus und geht aus Sicht des Umweltministeriums nicht zügig genug voran. Für die Verhandlungen im Klimakabinett, die am 18. Juli fortgesetzt werden, hatte Schulze ihre Experten um Vorschläge für mehr Tempo in der Energiepolitik gebeten. Mit dem vorliegenden Papier kann sie Altmaier unter Druck setzen. Zumal die Grünen vor einigen Wochen bereits eine konkrete Liste zum Kohleausstieg in NRW vorgelegt hatten: Danach sollen bis 2022 in Neurath die Blöcke A,B, D und E stillgelegt werden und in Niederaußem die Blöcke C,D und G. Sie wurden teilweise schon 1972 in Betrieb genommen.