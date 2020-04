Autoproduktion eingestellt : BMW prüft Herstellung von Schutzmasken

München Der Autobauer BMW will bei der Eindämmung der Corona-Pandemie helfen: BMW prüfe aktuell, ob die Produktion medizinischer Schutzmasken möglich sei, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Queen hält historische Ansprache - Boris Johnson in Klinik gebracht

Coronavirus-Liveblog : Queen hält historische Ansprache - Boris Johnson in Klinik gebracht

Der Absatz des Münchner Autokonzerns ist wegen des Coronavirus eingebrochen: Gut 477.000 Autos lieferte BMW von Januar bis März weltweit aus, ein Rückgang um knapp 21 Prozent zum Vorjahreszeitraum. In Deutschland sind demnach derzeit alle Geschäftsräume der BMW-Autohändler geschlossen, in ganz Europa sind es 80 Prozent, in den USA rund 70 Prozent.