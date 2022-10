Ukraine-Ringtausch​: Rheinmetall liefert Leopard-2-Panzer an Tschechien​

Düsseldorf Der Rüstungskonzern Rheinmetall liefert im Zuge eines sogenannten Ringtauschs zur Unterstützung der Ukraine Kampf- und Bergepanzer an Tschechien. Wie der Konzern mitteilte, erhält der Nato-Partner Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A4 sowie den Bergepanzer Büffel.

Tschechien gebe im Zuge des Ringtauschs seinerseits militärische Ausrüstung zur Unterstützung an die Ukraine ab. Eine entsprechende Vereinbarung sei am Dienstag in Prag mit der deutschen und tschechischen Regierung geschlossen worden, teilte der Konzern mit. Stückzahlen zu den Lieferungen an Tschechien nannte Rheinmetall in einer Erklärung zunächst nicht.