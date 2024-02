Deutscher Chemiekonzern in China BASF wohl mit an Uiguren-Unterdrückung beteiligt

Der in China tätige deutsche Chemieriese BASF ist nach Recherchen des ZDF und des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ tiefer in das System zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren verwickelt als bislang bekannt. Die beiden Medien berichteten am Freitag über Erkenntnisse über das chinesische Joint Venture Xinjiang Markor Chemical Industry, an dem BASF beteiligt ist. Markor-Mitarbeiter sollen an einer Kontroll- und Unterdrückungskampagne durch Parteikader in der Region Xinjiang beteiligt gewesen sein.