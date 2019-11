Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Ärger für Passagiere : Ufo will Lufthansa bestreiken

Streikende Flugbegleiter von Eurowings und Germanwings mit Plakaten der Gewerkschaft Ufo (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Die Mitglieder der Kabinen-Gewerkschaft stimmten am Freitag für einen Arbeitskampf bei Lufthansa, Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress. Am Montag will die Ufo Details nennen.