Aktie hebt ab : Übernahmespekulation um Covestro

Düsseldorf Der US-Investor Apollo ist an dem Leverkusener Dax-Konzern interessiert, heißt es. Apollo war auch schon mal mit dem Nachbarn Lanxess in einem Boot. Die Anleger sind begeistert. Covestro wiegelt ab.

Kommt der Kunststoffkonzern Covestro in neue Hände? Der amerikanische Finanzinvestor Apollo prüfe den Kauf des Dax-Unternehmens und und sei dazu in den vergangenen Wochen an Covestro herangetreten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Überlegungen seien aber noch in einem frühen Stadium.

Covestro war 2015 von Bayer abgespalten und an die Börse gebracht worden. Bayer hält noch 7,54 Prozent. Die anderen größeren Aktionäre sind Blackrock (5,29 Prozent), Norges (3,07 Prozent und Allianz Global Investors (3,2 Prozent). Die größten werke liegen in Leverkusen, Dormagen und Krefeld.

Apollo ist in Deutschland kein Unbekannter. Der Investor ist bei Banken in Norddeutschland eingestiegen und hat auch Erfahrungen in der Chemie: Vor zwei Jahren haben die Amerikaner sich mit der anderen Bayer-Abspaltung, mit Lanxess, verbündet, um gemeinsam die Spezialchemie von Akzo Nobel zu schlucken. Am Ende scheiterte das jedoch und die Sparte ging an die Finanzinvestoren Carlyle und Gic.