Übernahmeschlacht in Hilden : Hoffen auf höhere Offerte für Qiagen

Hilden Gute Quartalszahlen heizen die Spekulation an, dass die Übernahme für Thermo Fisher teurer wird. Falls der US-Konzern scheitert, wäre Qiagen ein Kandidat für den Dax – und Hilden viele Sorgen los.

Die hohe Nachfrage nach Corona-Tests trieb Gewinn und Umsatz von Qiagen im zweiten Quartal. Der Umsatz erhöhte sich nach vorläufigen Zahlen um etwa 18 bis 19 Prozent. Qiagen hatte nur mit einem Plus von zwölf Prozent gerechnet. Das läge über den Erwartungen, so Analysten von Berenberg. „Die Spekulationen, dass Thermo die Offerte aufstockt, nehmen zu.“ Die Annahmefrist für das Angebot läuft noch bis zum 27. Juli, Thermo Fisher will 75 Prozent der Aktien bekommen. Auch die Analysten von KeplerCheuvreux würden eine höhere Offerte begrüßen, doch auch ein Scheitern des Angebots würde demnach Vorteile bringen: „Wenn das Angebot scheitert und der Streubesitz bei 100 Prozent bleibt, hat Qiagen gute Chancen, im September in den Dax aufgenommen zu werden.“ Dann dürfte Wirecard weichen.