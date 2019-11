Biotech-Riese aus Hilden : Übernahmekampf um Qiagen droht

Die Aktie des Biotech-Unternehmens steigt weiter. Qiagen hat mehrere Angebote erhalten. Eins soll vom US-Konzern Thermo Fisher kommen, den früher Marijn Dekkers führte. In Hilden wächst die Sorge vor Jobabbau.

Was hatte sich die Qiagen-Spitze erzürnt, als vor zwei Jahren Übernahmegerüchte die Runde machten. Nun muss das größte deutsche Biotech-Unternehmen selbst einräumen, Angebote auf dem Tisch zu haben. „Qiagen erhält mehrere nicht-verbindliche und unter Bedingungen stehende Interessensbekundungen“, teilte das Hildener Unternehmen am Wochenende mit. Seitdem ist die Aktie im Höhenflug und kletterte auf über 37 Euro, der höchste Stand seit 19 Jahren.

Noch hat sich keine Bieter offiziell aus der Deckung gewagt: Laut der Agentur Bloomberg hat der US-Konzern Thermo Fisher seine Fühler ausgestreckt und eine acht Milliarden Dollar teure Offerte vorbereitet. Zu dem Laborausrüster, der Geräte und Reagenzien für die Forschung im Angebot hat, würde Qiagen gut passen. Thermo ist in Deutschland kein Unbekannter: Marijn Dekkers hatte den US-Konzern geführt, bevor er 2010 Chef der Bayer AG wurde. Aber auch andere Namen werden gehandelt: der US-Genspezialist Illumina, die Schweizer Roche oder Laborausrüster wie Abbott und Siemens Healthineers. Mit Illumina hat Qiagen gerade erst eine Partnerschaft vereinbart. Der Sprecher von Siemens Healthineers erklärte: „Marktgerüchte kommentieren wir grundsätzlich nicht.“

1996 Qiagen geht als erster deutscher Konzern an die US-Börse Nasdaq.

Qiagen hat weltweit 5200 Mitarbeiter an 35 Standorten, davon 1300 in Hilden. Mit Sorge dürften sie lesen, was Banken durchrechnen: Der Analyst der Commerzbank setzte unter Verweis auf mögliche Synergien die Aktienempfehlung von „halten“ auf „kaufen“ und das Kursziel kräftig hoch. Beim Wort Synergien läuten bei Arbeitnehmervertretern die Alarmglocken: Es bedeutet meist kräftigen Stellenabbau. Erst unlängst hatte Qiagen einen Abbau angekündigt. Der soll sich „im niedrigen einstelligen Prozentbereich“ bewegen. Gespräche über Abfindungen laufen, eine Kündigungsschutz-Vereinbarung wie etwa bei Bayer gibt es nicht.