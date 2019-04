Umstrittener Fahrdienst : Uber fährt nun auch in Köln

Die Uber-App auf dem Handy: Ab sofort ist Uber auch in Köln. Foto: dpa/Oliver Berg

Der US-Konzern expandiert und bietet in Köln gleich zwei Dienste an. In Düsseldorf gehen die Umsätze der klassischen Taxis zurück, seit Uber hier aktiv ist.

Nach Düsseldorf ist der Fahrdienstvermittler Uber nun auch in Köln aktiv. Das US-Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass die Nutzung der App ab nach München, Berlin, Frankfurt und Düsseldorf ab sofort auch in der Domstadt möglich sein soll. Anders als in Düsseldorf wird es in Köln zunächst zwei Möglichkeiten geben, Uber zu nutzen: Bei UberX befördern selbstständige Mietwagenunternehmer die Kunden, bei UberTaxi übernehmen dies wiederum klassische Taxen. Das Angebot UberGreen, bei dem der Kunde mit einem Elektrofahrzeug abgeholt wird, soll nach Unternehmensangaben in Kürze auch in Köln eingeführt werden.

Wie viele Fahrzeuge in Köln eingesetzt werden, wollte das Unternehmen nicht sagen. Beim Start in Düsseldorf 2018 waren es rund 100 Fahrzeuge. Angesichts der Größe von Köln, wo mehr als eine Milliarde Menschen leben, dürften es dort nicht viel weniger sein, wenn Uber eine hohe Verfügbarkeit und kurze Wartezeiten bieten will. Die Entscheidung für Köln begründete das Unternehmen mit der großen Nachfrage. So habe es 2018 insgesamt 300.000 Versuche von Menschen aus 118 Ländern gegeben, die Uber-App zu nutzen.