Übernahmepläne : Twitter lässt sich auf Gespräche mit Musk ein

Düsseldorf Das Management schien zuerst nichts von Verhandlungen mit dem Großinvestor zu halten. Doch das Blatt hat sich gewendet. Offensichtlich hat der Tesla-Chef den Vorstand doch noch überzeugen können.

Als der Vorstand des Kurznachrichtendienstes Twitter auf das Übernahmeangebot von Multimilliardär Elon Musk mit einer sogenannten Giftpille reagierte, schien klar, dass Musk sich im Management von Twitter mit der Offerte nicht nur Freunde gemacht hatte. Die Giftpille bestand darin, dass andere Anteilseigner zu günstigeren Konditionen Aktien zukaufen können sollten, wenn ein anderer Aktionär ohne Zustimmung der Twitter-Führung mindestens 15 Prozent übernehmen würde. Genau das war Musks Absicht. Und er reagierte auf die Pille mit einer für das Management noch bittereren, wenn seine Ankündigung denn ernst gemeint war. Er wolle dem Vorstand das Gehalt streichen, kündigte der Gründer und Chef des Elektroautobauers Tesla an. Das hat die Bereitschaft des Vorstands, mit Musk zu verhandeln, bestimmt nicht gefördert, zumal die Führung mit einem Gehalt von rund 300.000 Euro pro Person selbst zu deutschen Maßstäben nicht ungedingt fürstlich entlohnt wird. Wenngleich der Investmentfonds-Manager Gary Black bei Twitter von einem Salär „für einen netten Teilzeitjob“ spricht. Aber das kann man auch anders sehen.

Mitlerweile scheinen die Fronten nicht mehr verhärtet. die Twitter-Spitze und Musk haben Gespräche mmiteinander aufgenommen, und es gibt aktuell offenbar keinen weiteren Bieter, der Musk gegen Zahlung einer Auflösungsgebühr noch ausbooten könnte. Das Management scheint jetzt auf Musks Seite. Noch in dieser Woche könnte ein Deal festgezurrt werden, berichteten zunächst das „Wall Street Journal“ und die Nachrichtenagentur Bloomberg, am Montag hieß es dann sogar, es könne noch am selben Tag eine offizielle Entscheidung geben, Die lag aber bei Redaktionsschluss noch nicht vor.