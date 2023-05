Material aus Tunnel-Bau Warum die Deutsche Bahn Erde und Gestein verkaufen will

Wer in seinem Garten einen Baum pflanzt, kann die ausgehobene Erde im einfachsten Fall in unmittelbarer Nähe gebrauchen. Wenn die Deutsche Bahn (DB) allerdings einen Tunnel baut, kommen solche Massen zusammen - mehrere Millionen Tonnen pro Jahr -, dass die in der Regel auf Deponien landeten. Doch Sand, Kies, Ton und Naturstein könnten in vielen Fällen anderweitig gebraucht werden, weshalb die DB mit dem hauseigenen Start-up Erdpool die mineralischen Rohstoffe aus Bauprojekten auf einem digitalen Marktplatz verkauft.